Versilia zona rossa, contrarietà dal sindaco di Pietrasanta: "Ci adegueremo a quanto stabilito"

Il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti, commenta la zona rossa per tutti i comuni della Versilia, da lunedì 22 marzo (Qui gli aggiornamenti in Toscana).

"Ho espresso la mia contrarietà alla decisione. Ci adegueremo a quanto stabilito dalla Regione Toscana così come sempre abbiamo fatto di fronte a decisione degli enti superiori. Pietrasanta non ha però numeri da zona rossa e ci tengo a ribadirlo" ha dichiarato il primo cittadino. "Sono dispiaciuto per le imprese e per i ragazzi che dovranno tornare alla didattica a distanza. Mi auguro solo che questo sia l'ultimo sacrificio che dovremo fare".

Anche il sindaco di Massarosa, Alberto Coluccini, ha commentato l'entrata in zona rossa della Versilia. "Capisco l'esigenza di una riflessione unitaria ma il nostro territorio non è omogeneo, esistono differenze da zona a zona e non credo che la chiusura generalizzata possa aiutare Massarosa a difendersi della pandemia. La mia non è affatto una sottovalutazione dei rischi - ha sottolineato -, anzi è semmai la volontà di valorizzare le risorse e le caratteristiche del territorio per combattere meglio l'espandersi del contagio. Massarosa ha un territorio vasto fatto di 16 frazioni e 21 plessi scolastici e questo permette di avere situazioni sia di vita quotidiana che di ambiente scolastico a minor densità rispetto ad altri comuni. Penso ai nostri ragazzi che torneranno in Dad, penso che molti genitori lavorando comunque dovranno ricorrere ai nonni per tenere i più piccoli e mi chiedo se questo migliori o peggiori la situazione contagi". Il sindaco ha aggiunto "la situazione dell'ospedale mi preoccupa ovviamente molto, ma temo non basti la zona rossa" rinnovando l'appello ai cittadini a prudenza e rispetto delle regole: "Ovviamente mi allineo alla volontà della Regione Toscana di procedere alla zona rossa".