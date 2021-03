Coronavirus Empoli e Cuoio, 175 contagi e un decesso

Sono 795 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro e 8 decessi, di cui 3 in provincia di Firenze, 2 in provincia di Prato e 3 in provincia di Pistoia.

Tra i decessi segnaliamo un uomo di 93 anni di Empoli, deceduto all'ospedale Santo Stefano di Prato.

Di seguito il dettaglio

351 casi in provincia di Firenze, di cui 106 in zona empolese

Bagno a Ripoli 9

Barberino di Mugello 1

Barberino Tavarnelle 7

Borgo San Lorenzo 2

Calenzano 10

Campi Bisenzio 13

Fiesole 5

Figline e Incisa Valdarno 10

Firenze 89

Firenzuola 3

Greve in Chianti 1

Impruneta 3

Lastra a Signa 13

Londa 1

Marradi 1

Pelago 1

Pontassieve 7

Reggello 4

Rignano sull'Arno 1

Rufina 1

San Casciano in Val di Pesa 4

Scandicci 25

Sesto Fiorentino 17

Signa 4

Vaglia 11

Vicchio 2

Capraia e Limite 5

Castelfiorentino 5

Cerreto Guidi 4

Certaldo 1

Empoli 34

Fucecchio 26

Montelupo Fiorentino 14

Montespertoli 9

Vinci 8

234 casi in provincia di Prato

Cantagallo 1

Carmignano 20

Montemurlo 9

Poggio a Caiano 13

Prato 172

Vaiano 16

Vernio 3

141 casi in provincia di Pistoia

Abetone Cutigliano 1

Agliana 3

Buggiano 3

Chiesina Uzzanese 1

Lamporecchio 10

Larciano 13

Marliana 1

Massa e Cozzile 5

Monsummano Terme 15

Montale 11

Montecatini Terme 7

Pescia 18

Pieve a Nievole 2

Pistoia 20

Ponte Buggianese 8

Quarrata 10

San Marcello Piteglio 2

Serravalle Pistoiese 5

Uzzano 6

69 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto 13

Montopoli in Valdarno 17

San Miniato 25

Santa Croce 14

