Festa della Gentilezza, entra nella diretta online e offende i bambini. Denuncia alla polizia postale

Offese, volgarità e auspici di malattie rivolti ai più piccoli. Un ignoto si è inserito nella festa on line dedicata ai bambini per celebrare la Giornata Nazionale della Gentilezza terrorizzando anche le famiglie. La cerimonia virtuale era stata organizzata dall'amministrazione comunale di Fucecchio invitando le famiglie dei bambini nati nel 2020 per consegnare simbolicamente la "Chiave della Gentilezza" alla presenza del sindaco Alessio Spinelli e della vicesindaco Emma Donnini. L'iniziativa che si stava svolgendo sulla piattaforma Zoom è stata interrotta a causa di questa intrusione imprevista e si è conclusa, per causa di forza maggiore, con un video realizzato dagli amministratori e reso pubblico sulle pagine facebook del Comune di Fucecchio.

La festa si è conclusa in anticipo ma non si è conclusa la vicenda. "Stiamo preparando la documentazione per sporgere denuncia contro ignoti alla polizia postale - spiega il sindaco Spinelli - e mi dispiace molto per le tante famiglie che insieme ai propri bambini avevano aderito a questa bella iniziativa. E' stato un episodio veramente sgradevole e anche un po' preoccupante, questa persona va fermata prima possibile. Spero che venga individuato dalle forze dell'ordine. Per quanto riguarda l'iniziativa sulla Gentilezza sicuramente appena possibile recupereremo tutto con una bella festa in presenza".

"Il cyberbullismo non ama la gentilezza, è evidente - ha aggiunto la vicesindaco Donnini.- Molte famiglie dopo l'interruzione ci hanno scritto auspicando che il responsabile di questo episodio inquietante venga trovato il prima possibile e che si provveda a fare in modo che non possa ripetere simili azioni. La Gentilezza comunque continuerà ad animare le nostre iniziative, soprattutto quelle rivolte a bambini e famiglie".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa