La toscana Teresa Ciabatti nella dozzina del Premio Strega

Grazie al suo ultimo romanzo 'Sembrava bellezza', la toscana Teresa Ciabatti è stata selezionata nella celebre dozzina del Premio Strega. Si tratta di una sorta di 'semifinale' in vista della proclamazione della cinquina del 10 giugno. Per Ciabatti non è la prima volta, è stata vicina al più rinomato premio letterario italiano qualche anno fa con 'La più amata' ma si classificò seconda.

Il suo ultimo romanzo, edito da Mondadori, è stato selezionato dal Comitato direttivo dopo esser stato presentato da un altro toscano doc, Sandro Veronesi, detentore del premio. La scrittrice nata a Orbetello è una delle favorite per la vittoria finale. Il prossimo appuntamento sarà a giugno con la selezione dei cinque libri finalisti, la finale invece sarà l'8 luglio.