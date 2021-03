Una notte con Dante e WikiPedro, l'evento Inside Factory

In occasione del DanteDì, Inside Factory ha voluto omaggiare il Sommo per i 700 anni dalla sua scomparsa organizzando un evento in live streaming che ripercorrerà i luoghi di Firenze più significativi per il Poeta con “Una Notte con Dante – Dante raccontato nei luoghi di Dante a Firenze” previsto il 24 marzo alle ore 20!

Durante la serata visiteremo gli ambienti della città fiorentina maggiormente legati a Dante, spazi che hanno segnato il passaggio di uno dei più grandi poeti italiani e del mondo.

Ma non solo! Una Notte con Dante è una narrazione a due voci, in un parallelo tra i migliori passaggi della Divina Commedia e il vero e proprio “viaggio fisico” tra i luoghi simbolo di Dante a Firenze. Nell’affrontare questo viaggio, ad accompagnarci avremo un importante Special Guest, un Virgilio d’eccezione, WikiPedro, alias Pietro Resta, storyteller e youtuber che con la sua verve e le sue conoscenze racconterà con aneddoti unici la Firenze dantesca.

“La serata del 24 marzo sarà un immaginario viaggio tra poesia e luoghi reali, con gli aneddoti di WikiPedro e le mie letture Dantesche, perché come Dante si fece aiutare da Virgilio anche io ho scelto di avvalermi di un aiutante d’eccezione per raccontare l’immensità del personaggio di Dante” commenta Simone Terreni, Ceo & Founder di Inside Factory e una delle voci che saranno protagoniste della serata.

L’evento, che ha ottenuto anche il patrocinio del Festival Dantesco, sarà un vero e proprio omaggio ad una delle figure letterarie più importanti della nostra cultura che ancora oggi, dopo 700 anni, rimane fonte di ispirazione con i suoi insegnamenti e riflessioni.

“Raccontare il poeta più studiato, più letto e commentato del mondo non ci è certo sembrata una sfida semplice – afferma Martina Giacomelli, Executive Director di Inside Factory – ma abbiamo fortemente voluto creare questa iniziativa per offrire anche noi come Inside Factory il nostro omaggio a Dante, uno dei padri della lingua italiana. Per chi si occupa di comunicazione Dante è un ribelle, un creatore, un innovatore: durante la serata cercheremo di trasmetterne l’ingegno e l’inventiva e di raccontare altresì alcune curiosità che hanno caratterizzato la composizione della Divina Commedia.”

L’evento Una Notte con Dante sarà accessibile a tutti in diretta streaming mercoledì 24 marzo sulla Pagina Facebook e sul Canale YouTube di Inside Factory dalle ore 20:00 fino alle ore 22:00!

Per maggiori informazioni: info@insidefactory.it – www.insidefactory.it