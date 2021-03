Entra in un negozio con un coltellino svizzero e minaccia la titolare: via con 60 euro

Nel pomeriggio di oggi, a Firenze in via Franceschini, un uomo, probabilmente di origine magrebina, dopo aver fatto ingresso all’interno di una merceria, ha minacciato con un coltellino svizzero la titolare, che si è riparata nella zona retrostante del locale. Nella circostanza, è stata asportata la cassa contenente circa 60 Euro in contanti. L’autore del reato si è quindi allontanato nella direzione di viale Talenti. In corso indagini dei Carabinieri di Oltrarno