Firenze sulle tracce di Dante: via alle visite fisiche e virtuali

Percorsi gratuiti, in piccoli gruppi, per ripercorrere le strade di Firenze sulle tracce di Dante. Nel settecentenario della morte del sommo poeta (1321-2021) e nell’ambito delle celebrazioni fiorentine sviluppate dal Comitato Organizzatore 700 Dante Firenze, l’Ufficio Patrimonio Mondiale del Comune di Firenze e MUS.E, grazie al sostegno di Unicoop Firenze, presentano al pubblico un programma di itinerari cittadini finalizzati a restituire la fisionomia della città in cui il sommo poeta è nato e vissuto fino all’esilio del 1302, una città assai diversa da quella odierna ma che tuttora offre all’occhio attento testimonianze dell’antico aspetto.

I percorsi intrecciano evidenze architettoniche e tracce documentarie per evocare impianto e vita quotidiana della città di Firenze sul finire del Duecento, ma traggono spunto anche dalle numerose targhe disseminate tra vie e palazzi a inizio Novecento. Le targhe infatti omaggiano Dante riportando alcune terzine della Divina Commedia riferite ai luoghi cittadini in cui sono collocate e si pongono come vere e proprie “poesie murali” che esplicitano in forma evidente il rapporto fra l’Alighieri e la sua città. Le passeggiate si presentano così come occasioni preziose en plein air per delineare i tratti salienti del contesto storico, urbanistico e politico in cui il poeta visse e restituirne la dimensione di vita quotidiana, permettendo nel contempo di apprezzare il centro storico Patrimonio Mondiale secondo una prospettiva assolutamente peculiare.

L’itinerario prende il via dal primo cortile di Palazzo Vecchio, dove si trovano ben tre targhe dantesche, per delineare i tratti salienti dell’impegno politico di Dante, che culminerà nel Priorato dell’estate 1300, proprio mentre questo edificio era in costruzione, per proseguire fra le strette vie intorno alla casa di Dante e ai suoi luoghi, dalla Torre della Castagna a Casa Donati, dalla Badia fiorentina fino al “bel San Giovanni” dove era stato battezzato e dove sognava di tornare incoronato poeta: “ed in sul fonte del mio battesimo prenderò ‘l cappello” (Paradiso, XXV, 9).

"La promozione della cultura è parte integrante delle finalità della nostra cooperativa – spiega Marco Vannini, responsabile delle sponsorizzazioni di Unicoop Firenze – e il punto di partenza è nel nostro statuto, che esprime l’obiettivo di rendere più accessibile a tutti la cultura nelle sue varie forme. La collaborazione con il Comitato Organizzatore 700 Dante Firenze, l’Ufficio Patrimonio Mondiale del Comune di Firenze e MUS.E, in un anno particolare come questo, segnato dalla pandemia e da un anniversario importante come i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, è una iniziativa che ci permette di ampliare la conoscenza dell'opera dantesca e della nostra bellissima città".

I percorsi - gratuiti, fruibili in piccoli gruppi con prenotazione obbligatoria all'indirizzo info@muse.comune.fi.it - cominceranno giovedì 25 marzo alle h15 e alle h16.30, in occasione del Dantedì, per proseguire ogni domenica mattina, tutto l’anno, alle h10 e alle h11.30. Il percorso delle h10 è riservato ai soci Unicoop Firenze.

Qualora sopravvengano restrizioni particolari rispetto all’andamento della pandemia, i percorsi potranno essere fruiti in forma virtuale, a distanza, con durata 45’, nell’ambito del programma di valorizzazione digitale del patrimonio civico sviluppato in questo periodo con Mezz’ora d’arte e Arte a domicilio.

Le stesse targhe dantesche saranno protagoniste di una serie di approfondimenti digitali a cura di MUS.E, che verranno pubblicati a cadenza periodica sui canali social del Comune di Firenze e che permetteranno di comprendere, targa dopo targa, i versi danteschi riferiti ai diversi luoghi della città.

A complemento, infine, è stata sviluppata un’attività digitale specifica sulla Firenze dantesca dedicata alle scuole secondarie di primo e secondo grado: una proposta culturale per approfondire in modalità remota la vita del poeta e le sue relazioni con Firenze. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita, la prenotazione è obbligatoria: didattica@muse.comune.fi.it

Passeggiate dantesche

Giovedì 25 marzo 2021 h15 e h16.30

Da domenica 28 marzo 2021, tutte le domeniche h10 (riservato soci Unicoop Firenze) e h11.30

Il calendario potrà subire variazioni anche in relazione alle disposizioni anti-contagio nazionali, regionali e locali.

Per chi: per giovani e adulti

Durata: 1h15’

Punto d’incontro: primo cortile, Palazzo Vecchio

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Prenotazione obbligatoria: via mail a info@muse.comune.fi.it indicando nome, cognome, numero di telefono, giorno scelto. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 15.30, il sabato dalle 9.30 alle 14.30. Sarà possibile prenotare solo un incontro per volta, nella settimana precedente alla data prescelta.

Si prega di attendere conferma via mail dell’avvenuta prenotazione. Si prega di prenotare solo in caso di effettiva e certa partecipazione alla visita. Qualora sorgessero impedimenti non previsti preghiamo di disdire entro il giorno precedente, al fine di liberare eventuali disponibilità.

Alla scoperta della Firenze di Dante

Da lunedì 5 aprile 2021

Per chi: per le suole secondarie di primo e secondo grado

Durata: 45’

La partecipazione è gratuita, la prenotazione è obbligatoria: didattica@muse.comune.fi.it

