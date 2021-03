Sciopero operatori Alia, Tozzi (Lega): "Solidarietà ai lavoratori. Società valuti internalizzazione"

“Solidarietà e vicinanza ai lavoratori mugellani che svolgono il servizio di raccolta rifiuti porta a porta in appalto per Alia, in sciopero quest'oggi per rivendicare un diverso modello contrattuale, più diritti e un equo compenso”. E' quanto esprimono la consigliera regionale della Lega Elisa Tozzi e i consiglieri comunali leghisti di Borgo San Lorenzo (FI) Francesco Atria e Claudio Ticci.

“Stiamo parlando di dipendenti di cooperative che lavorano per Alia, costrette a operare in condizioni che contrastano con le normative, con turni orari e giri imposti e sforamento orario non pagato. Il tutto per uno stipendio inferiore ai loro pari mansione, cioè ai dipendenti direttamente assunti da Alia, con cui lavorano gomito a gomito – spiegano Atria e Ticci -. La giurisprudenza si è già espressa in merito: non possono esistere figli e figliastri”.