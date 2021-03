Scuola, da Borgo San Lorenzo la richiesta delle lezioni in presenza

Il Sindaco di Borgo San Lorenzo, dati alla mano, scrive al Presidente della regione Toscana e all’Assessore all’Istruzione sull’esigenza di mantenere le scuole con didattica in presenza anche nelle zone rosse

“Lo dico da tempo con i numeri locali delle nostre zone – afferma il Sindaco Paolo Omoboni - ora sono arrivati anche i numeri nazionali a confermarlo: l'aumento dei contagi non è causato dalle lezioni in presenza. La scuola è tra i luoghi più sicuri, dove si fanno tracciamenti e tamponi, si interviene rapidamente, anche se ovviamente il rischio zero non esiste. Lasciare a casa i nostri bambini e i nostri ragazzi ha invece conseguenze sempre più pesanti, sia per l'apprendimento che per la crescita personale, nonostante il grande lavoro degli insegnanti per la Dad”.

I numeri a cui si riferisce il primo cittadino sono quelli di una ricerca pubblicata ieri dal Corriere della Sera, che riguarda oltre 7 milioni di studenti a livello nazionale e che conferma che il tasso di positività tra studenti è inferiore all'1%. Oggi il Sindaco ha scritto direttamente a Giani e Nardini affinché questa proposta, se condivisa, possa essere portata sui tavoli di discussione nazionali.

