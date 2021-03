Commerciante scomparso da due giorni in Lucchesia: trovata l'auto

Moreno Galliani, 66 anni di Capannori, è scomparso martedì 23 marzo 2021. L'allarme della scomparsa dell'uomo, titolare di concessionarie che si trovano a Lucca, Borgo a Buggiano e Viareggio, è stato lanciato mercoledì sera dalla figlia.

Martedì pomeriggio il 66enne è partito a bordo di una Ford Fiesta di colore bianco da Capannori in direzione Borgo a Buggiano, dove ha una concessionaria. Da quel momento più nessuna notizia.

La macchina è stata ritrovata lungo una strada sterrata in via delle Case Alte, in una località collinare tra i comuni di Capannori e Villa Basilica. Il suo cellulare sarebbe stato agganciato per l'ultima volta in zona di Ponte Buggianese alle 13.30 di mercoledì 24 marzo, il giorno dopo alla scomparsa.

I carabinieri coordinano le operazioni di ricerca, attualmente in corso, alle quali partecipano anche i vigili del fuoco.