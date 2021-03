Cultura in Valdera, fuori il bando da 200mila euro

“Bando 2021. Promozione eventi culturali in Valdera”. Il bando è promosso dalla Fondazione Peccioli per l’Arte, d’intesa con il Comune di Peccioli, per la valorizzazione del territorio e per la promozione della cultura in Valdera.

Tenuto conto della partecipazione di Peccioli (da maggio a novembre 2021) alla Biennale di Architettura di Venezia come esempio di comunità resiliente nel Padiglione Italia.

Considerato che la partecipazione alla Biennale rappresenta un’eccezionale vetrina che offrirà al nostro territorio un’attenzione mediatica particolare, comportando così un ragionevole ritorno d’immagine sia per Peccioli sia per tutta la Valdera.

Tenuto conto che il progetto di candidatura di Volterra a Capitale della Cultura 2022, purtroppo non si è concretizzato, lasciando così il nostro territorio senza il riconoscimento che si meritava.

Tutto ciò premesso l’obiettivo del presente bando, per uno stanziamento complessivo di 200mila euro, è la promozione delle attività culturali in Valdera con il sostegno di progetti specifici di interesse nazionale come mostre e spettacoli. L’ambito territoriale di riferimento sono i Comuni di Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Pontedera, Ponsacco e Terricciola.

La promozione del territorio sostenendo la cultura può rappresentare un esperimento che preluda alla suggestione, in un prossimo futuro, di candidare la Valdera, intesa come rete di realtà resilienti e integrate, a capitale della cultura 2025.

Fonte: Comune di Peccioli