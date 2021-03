Donate dal Rotary 700 mascherine per la scuola di Montaione

Dal Rotary Club Valdelsa un bel gesto nei confronti dell’Istituto Comprensivo Statale 'G. Gonnelli' di Montaione

Alla presenza del Sindaco di Montaione Paolo Pomponi, il Presidente del Rotary Club Valdelsa Niccolò Mucerino Bucalossi ha effettuato la consegna di un’importante donazione alla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Antonia Lai, di 700 mascherine FFP2 per il personale docente e non.

“Ancora una volta ringraziamo il Rotary Club Valdelsa ed il suo Presidente per la costante generosità verso Montaione - ha dichiarato il sindaco -. Si tratta di un ulteriore gesto di attenzione nei confronti di una componente fondamentale della nostra comunità, come è la scuola, che segue il dono, dello scorso dicembre, di un PC portatile da far utilizzare a quegli studenti che per qualche motivo non possono disporre di un dispositivo per la didattica a distanza. Oggi viene fornita alla nostra scuola una scorta di un fondamentale strumento di prevenzione alla diffusione del Covid-19, soprattutto in questo periodo in cui si riscontra la propagazione delle varianti più contagiose del coronavirus. Ed ecco che grazie a questa donazione il personale della nostra scuola potrà disporre di mascherine ad alto livello di protezione.”

Fonte: Comune di Montaione