Gli ambulanti solidali con i tassisti, saranno in piazza della Signoria per chiedere misure concrete

Gli ambulanti di Assidea, Associazione di tutela per gli operatori di mercato su area pubblica, aderiscono alla mobilitazione promossa dalla categoria dei tassisti e in programma a Firenze il 26 marzo.

“Siamo totalmente solidali con una categoria, quella dei tassisti – sottolinea il presidente Assidea Alessio Pestelli – con cui abbiamo condiviso in questi anni battaglie sociali importanti. Loro furono al nostro fianco per la battaglia sulla Direttiva Bolkestein nel 2016, noi oggi rivendichiamo con forza e sosteniamo tutte le loro richieste”. Alle ore 11.30 una delegazione di ambulanti sarà in piazza della Signoria ad attendere l’arrivo del corteo dei tassisti. “In un particolare momento di crisi economica – conclude Pestelli – è fondamentale unire le forze per far sentire un’unica voce al Governo per un sistema di misure che continua a non funzionare rispetto allo stop forzato imposto per contrastare la pandemia”.