Un 22enne è stato denunciato per detenzione di droga e spaccio. Il giovane è stato fermato per un controllo a Pisa dalla polizia e trovato con 6 grammi di eroina. Il 22enne, di origini tunisine, è stato portato in questura e denunciato. Si è scoperto che nello scorso mese di ottobre era stato arrestato per fatti analoghi dalla Polizia di Stato di Massa. Sono state avviate nei suoi confronti le pratiche per la definitiva espulsione dal territorio nazionale.