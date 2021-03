Novità su campagna vaccinale e situazione Covid: Il Comune risponde ai cittadini

Torna per la quinta settimana consecutiva l’appuntamento con la diretta del venerdì: domani, venerdì 26 marzo, ore 19.30 sulla pagina Facebook del Comune di Lucca.

L’appuntamento settimanale libero, organizzato e promosso dal Comune di Lucca, è dedicato all’aggiornamento sulla situazione Covid e sulla campagna vaccinale. Uno spazio di informazione, confronto e conoscenza, dove chiunque può chiedere, approfondire e capire: all’ordine del giorno un aggiornamento settimanale sui dati del contagio in provincia di Lucca e sul nostro comune e, soprattutto, un approfondimento a tutto tondo sulla campagna vaccinale in Toscana. Stato di avanzamento, nuove fasce sottoposte a vaccinazione, tipologia di vaccini, differenze tra i vaccini, risposte in diretta a dubbi, paure o richieste di informazioni da parte della cittadinanza.

La diretta, che ogni venerdì accompagna i tanti cittadini connessi per circa un’ora, è un’occasione per guidare le persone nel mondo - non sempre facile - della campagna vaccinale: a chi chiedere, dove rivolgersi, quali portali sono attivati, come fare per accederci.

A spiegare, aggiornare e rispondere ai cittadini collegati ci sono il sindaco, Alessandro Tambellini, la consigliera con delega alla sanità, Cristina Petretti e i medici Marco Farnè, responsabile unità funzionale cure primarie della zona distretto Piana di Lucca, e Giuliano Grazzini, medico vaccinatole Covid-19 e presidente di Farmacie comunali Spa. Accanto a loro, come sempre, ci sarà anche l’interprete Lis, Isabella Paoli, così da rendere pienamente accessibile questo momento di informazione, divulgazione e filo diretto con la cittadinanza.

“In queste settimane sono centinaia e centinaia le persone che si sono collegate con noi, che hanno sollevato dubbi, che hanno posto domande - spiegano il sindaco Tambellini e la consigliera Petretti -. Rispetto alla campagna vaccinale c’è molta confusione talvolta, le persone si sentono lasciate a se stesse davanti a un portale internet e quello che rischia di crearsi è una generale ansia e paura che non fanno affatto bene. Quello che facciamo, quindi, è spiegare, accompagnare, guidare le persone nella vaccinazione, approfondire con loro: e lo facciamo con i medici impegnati in prima linea nella campagna vaccinale, che ringraziamo per la disponibilità e la professionalità”.

Tutte le dirette restano registrate sulla pagina Facebook del Comune di Lucca, a disposizione di chiunque anche nei giorni successivi.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa