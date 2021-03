"Vaccinare chi lavora nella grande distribuzione": la proposta da Etruria Retail

“I lavoratori della grande distribuzione hanno svolto un ruolo fondamentale fin dall’inizio dell’emergenza pandemica e, ancora oggi, sono in prima linea nelle comunità nelle quali operano. Nel rispetto di quelle che saranno le decisioni prese dal Governo abbiamo chiesto alle istituzioni impegnate nella gestione della campagna vaccinale, di favorire una rapida vaccinazione per il personale impiegato nella distribuzione organizzata a diretto contatto coi clienti”. Con queste parole Graziano Costantini, direttore generale di Etruria Retail, interviene in merito alla campagna vaccinale contro il Covid – 19.

“La nostra azienda – continua Costantini – è leader nella grande distribuzione nell’Italia centrale, dove siamo presenti con oltre 300 punti vendita in 15 province toscane, umbre e dell’alto Lazio. Siamo disponibili a collaborare per velocizzare e rendere più efficace la campagna vaccinale. Continueremo, inoltre, a raccogliere e a farci portavoce delle istanze dei soci, dei dipendenti e di tutti coloro che operano nella nostra rete per cercare di portare il nostro contributo nella gestione dell’emergenza e alla ripresa economica e sociale del paese”.