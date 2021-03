Vaccini over 80, LIDU Toscana: "Somministrare in minor tempo possibile"

“Se questa affermazione è vera in assoluto, assume un carattere ancora più cogente quando la salute degli anziani è minacciata fortemente, come sta avvenendo in questo periodo con l’epidemia del COVID in atto” dichiara Renzo Nardi, Presidente di LIDU Toscana. “Gli studiosi, infatti, ci dicono che l’85% dei decessi ha colpito la popolazione anziana con oltre 70 anni e oggi i prototipi delle vittime, sono l'uomo di 79 anni e la donna di 84 anni con almeno due patologie”.

“Non a caso, a fronte di questo scenario generale l’organizzazione nazionale ha dato la priorità dei vaccini oltre ad alcune categorie maggiormente esposte, anche agli over 80. Eppure da quanto riferiscono gli organi di stampa e gli stessi osservatori scientifici toscani, risulta che la nostra Regione purtroppo si colloca all’ultimo posto nella somministrazione del vaccino agli over 80”.

“Come LIDU Sezione Toscana – sottolinea – vogliamo far sentire la nostra forte preoccupazione per questa delicata situazione e, pertanto, chiediamo al Presidente della Regione Eugenio Giani e all’Assessore Regionale alla Sanità Simone Bezzini, di intervenire sollecitamente per predisporre ogni intervento atto a garantire la somministrazione dei vaccini agli over 80 nel minor tempo possibile”.

“Inoltre, appreso dagli organi di stampa che sono in corso di distribuzione i farmaci per la cura del COVID denominati “anticorpi monoclonali”, chiediamo alla Regione di dare una chiara e diffusa informazione in merito, per facilitare l’accesso a questa innovativa cura a coloro che ne possono avere un efficace beneficio” conclude Nardi.

Fonte: Ufficio Stampa