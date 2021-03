Al Galluzzo lezione di primo soccorso con ASSO per i bambini della scuola dell’infanzia

Neppure il Covid ferma Asso, il progetto delle Misericordie che ha già formato al primo soccorso oltre 50 mila studenti delle scuole toscane e che stamani ha fatto tappa al Galluzzo, alla scuola dell’infanzia Ximenes. Nell’anno scolastico 2020-2021 il progetto, che tocca tutte le scuole dall’infanzia alle superiori, rispetta ovviamente tutte le precauzioni anti-Covid ed offre in più la possibilità, per chi lo vuole, di seguire le lezioni anche a distanza.

Il progetto ASSO (acronimo di A Scuola di Soccorso), partito tre anni fa sulla base di un apposito protocollo con il Miur, ha riscosso da subito grande successo: 11 mila adesioni il primo anno, 25 mila il secondo, 35 mila nel 2019-2020, quando però gli incontri sono stati forzatamente interrotti dalla pandemia con 17 mila studenti raggiunti. Quest’anno nel territorio fiorentino sono già oltre duemila gli studenti raggiunti dal progetto.

Il modulo per i più piccoli, come i bimbi del Galluzzo, punta fondamentalmente alla gestione della paura di fronte a un infortunio o un incidente e a trasmettere le indicazioni pratiche su come chiedere soccorso. All’incontro di stamani hanno partecipato e portato il loro saluto la presidente del Quartiere 3 Serena Pierini, la dirigente scolastica professoressa Antonella Grella, il presidente del Coordinamento delle Misericordie fiorentine Andrea Ceccherini, il provveditore della Misericordia del Galluzzo Massimo Magnolfi, i referenti regionali del progetto ASSO Massimo Seravalli e Benedetta Ferreri, il delegato zonale alla formazione Jacopo Molinaroli.

Fonte: Ufficio Stampa