Asfaltature e prima zona 30 a Ponte Buggianese

In attesa della presentazione del Piano delle Opere 2021/2023 l’area tecnica sotto la direzione dell’Architetto Lorenzo Lenzi e dell’Assessore ai lavori pubblici Franco Sarti hanno dato seguito alle asfaltature deliberate a fine 2020. Lavori di modesta entità pari ad € 40.000 – commenta il Sindaco Nicola Tesi - ma comunque necessari per risolvere le criticità più impellenti.

Nella fattispecie si è provveduto ad asfaltare un tratto di Via Bramalegno, un tratto pericoloso della Via Gremignaio e soprattutto siamo andati a completare la via Toscanini, ovvero l’ingresso del plesso scolastico Don Milani di Ponte Buggianese. A breve in queste strade partirà il rifacimento della segnaletica stradale e successivamente in Via Toscanini sarà istituita la prima zona 30 del nostro territorio che sarà replicata anche alle scuole dell’infanzia di Vione e di Anchione.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese