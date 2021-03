Capannoli, FdI: "Furti, vandalismo e truffe: ormai è il Far West"

Continuano i problemi legati alla mancanza di sicurezza a Capannoli: si registrano infatti non solo furti nelle case e atti di vandalismo, ma anche furti alle auto e tentativi di truffa. La situazione è al limite e peggiora ogni giorno, sembra di vivere in un vero e proprio Far West dove regna solo la legge del più forte e della violenza.

Nei mesi scorsi avevamo sollecitato un potenziamento dei controlli sul territorio comunale per contrastare la criminalità ed aumentare il senso di sicurezza tra i cittadini di Capannoli. Ad le nostre proposte sono state ignorate. Tutte le volte che Fratelli d’Italia si rende propositiva su problemi seri che affliggono i cittadini, dalla maggioranza pervengono parole che tendono a minimizzare i problemi, tutto ciò è inaccettabile. Ma cosa deve succedere ancora perché le loro coscienze si smuovano? Si rendono conto che la situazione sta sfuggendo di mano? Per questo, alla luce dei recenti episodi di violenza e criminalità, siamo a chiedere una presa di posizione netta da parte dell’Amministrazione non solo a parole ma con fatti concreti.

Questi gli interventi da realizzare in via prioritaria per ristabilire la sicurezza e la legalità a Capannoli: potenziare il servizio di pattugliamento della Polizia municipale, specie nelle ore serali, sollecitare l’iter per richiedere una Caserma dei Carabinieri nel nostro territorio, installare sistemi di video sorveglianza in tutti i parcheggi, parchi pubblici, e piazze. Si tratta di una serie di proposte chiare e precise che possono essere realizzate subito e che lunedì 29 marzo 2021 tratteremo durante il consiglio comunale grazie all'impegno del nostro consigliere Mattia Cei.

Giacomo Citi e Matteo Arcenni

Frattelli d’Italia Capannoli