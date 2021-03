Cassonetti ad accesso controllato, contrasto all'abbandono di rifiuti a Carrara

Sono in corso i controlli della Polizia Municipale per contrastare il fenomeno dei conferimenti abusivi in centro città. A seguito dell’introduzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, con l’installazione dei cassonetti ad accesso controllato, si sono registrati purtroppo numerosi episodi di abbandono dei sacchi della spazzatura per le strade della città. L’amministrazione ha imposto un giro di vite per stroncare sul nascere il fenomeno: già nel pomeriggio di giovedì la Polizia Municipale ha iniziato il monitoraggio delle isole ecologiche che diventerà ancora più serrato nei prossimi giorni.

Sarah Scaletti, assessore all’Ambiente del Comune di Carrara

«Ringrazio la dirigente e il personale per la tempestività e la disponibilità. Il loro supporto è fondamentale per dare un segnale forte fin dai primi giorni di avvio del nuovo sistema. Effettuare la differenziata è un obbligo di legge, non solo un dovere in termini di rispetto dell’ambiente. Chi abbandona i rifiuti indifferenziati fuori dal cassonetto, dimostra disprezzo delle leggi e della città, ed è soggetto a sanzioni» ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Sarah Scaletti.

Nausicaa Spa intanto prosegue la distribuzione agli utenti ritardatari delle eco-card indispensabili ad aprire i cassonetti: questi possono rivolgersi da lunedì a venerdì presso la sede di Nausicaa Spa, in viale Zaccagna, dalle 9 alle 12.30 o presso lo sportello “Carrara C’entro” di Piazza Lodovici. E’ necessario presentarsi muniti di un documento di identità valido e della lettera di convocazione inviata a tutte le utenze domestiche (o in alternativa del bollettino relativo all’ultima tari pagata). Per informazioni rivolgersi allo 0585644311.

Fonte: Comune di Carrara - Ufficio stampa