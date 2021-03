Commercio, il Ccn Pontedera rinnova il direttivo e pensa al post Covid

“I commercianti di Pontedera guardano alla ripartenza con tanto entusiasmo e con tante idee, nonostante la morsa della pandemia non allenti ancora la sua presa. Il rinnovo delle cariche del Centro commerciale naturale è la testimonianza più evidente”. Nelle parole di Confesercenti Valdera, con il suo presidente Luca Sardelli ed il coordinatore Claudio Del Sarto, la soddisfazione per l’assemblea del Ccn di Pontedera che si è tenuta in modalità online giovedì.

Alla carica di presidente è stato confermato Giacomo Baldini dell’omonima pasticceria che avrà come vice Lucia Santini dell’Intimo e Abbigliamento Sotto e Sopra; completano il consiglio direttivo la segretaria Valentina Aurilio della Pizzeria Aurilio, la tesoriera Claudia Stabile del bar La Caffetteria di via XX Settembre ed i consiglieri Antonella Papania del negozio di fiori Coconoir, Silvia Cassola Intimo e Abbigliamento Sotto e Sopra, Emanuela Rossi del ristorante La Polveriera, Mirella Gorini di Blanck Mariclò e Senio Mannucci di abbigliamento Senio Mannucci.

“Arredo urbano, rafforzamento del sistema di videosorveglianza, allargamento dell’impianto di filodiffusione anche alle altre vie laterali del corso, l’estensione della sosta di cortesia anche ad altre parte della città – spiega il presidente del Ccn di Pontedera Giacomo Baldini – sono alcuni dei punti che metteremo al centro del dialogo con l’amministrazione comunale in vista della tanto attesa ripartenza. Noi siamo pronti a fare la nostra parte per mettersi alle spalle il lungo periodo delle restrizioni”.

Gli auguri di buon lavoro al nuovo direttivo anche da parte del responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord Simone Romoli che si augura “il rafforzamento della collaborazione avuta in questi anni con l’amministrazione comunale”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord