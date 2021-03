Covid, lavoratori in piazza a Firenze. Il sindaco Nardella porta le istanze alla Ministra Lamorgese

"Oggi a Firenze hanno manifestato centinaia di lavoratori e imprenditori: commercianti, tassisti, ristoratori, guide turistiche, riders. Rappresentano un pezzo fondamentale dell’Italia che lavora, l’Italia che combatte e l’Italia che soffre. Non possiamo non essere al loro fianco. Non chiedono altro che poter lavorare o avere almeno gli strumenti minimi per superare questa terribile crisi. Ho ascoltato con attenzione le loro angosce e richieste e le ho immediatamente riportate alla ministra Luciana Lamorgese, presente in città per un’importante iniziativa sulla lotta alla criminalità organizzata". Così il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato la manifestazione di oggi a Firenze.

"Ho spiegato alla ministra dell'Interno che Firenze e le altre città d’arte del Paese stanno pagando il prezzo più alto, un prezzo diventato insostenibile, e la ringrazio per l’attenzione che ha riservato a me e alla città e per l’impegno preso nel riportare nella sede di governo questi problemi.Il tempo è poco, queste persone e le loro famiglie aspettano risposte. Occorre rafforzare le misure di aiuti economici per consentire a imprese e lavoratori di affrontare questo secondo terribile anno. Noi ci siamo, in prima linea per aiutare chi sta soffrendo sulla propria pelle le gravi conseguenze economiche e sociali della pandemia", ha concluso Nardella.