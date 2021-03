Dante ritratto a Castelfiorentino, gli studi potrebbero confermare una scoperta eccezionale

Un Dante ritratto solo 49 anni dopo la morte, per giunta a Castelfiorentino. Se avvalorata, l'ipotesi del reperto restaurato nel 2010 nella chiesa di San Francesco a Castelfiorentino avrebbe dell'incredibile.

A darne notizia l'assessore alla cultura Claudia Centi, che in un post riferisce della presenza del Sommo Poeta in un affresco restaurato da Fabrizio Iacopini. L'affresco è di Giovanni del Biondo del 1370 e la scena ritrae l'accertamento delle stimmate. Dante Alighieri è il primo a sinistra.

Servono studi ulteriori e conferme per quella che appare una notizia sensazionale. Sarebbe tra l'altro uno dei primi reperti a confermare la grandezza di Dante nella sua Toscana, in una città gigliata come Castelfiorentino, dopo la morte a Ravenna a seguito dell'esilio.