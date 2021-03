Firenze si tinge di viola per difendere le api e la biodiversità: fiori e installazione a piazzale Michelangelo

Firenze si tinge di viola per difendere le api e la biodiversità nel contesto urbano. Nelle rotonde e sui balconi della città spunta la pianta di facelia, amica delle api, mentre al piazzale Michelangelo arriva l’installazione ‘Bee the Change’ a forma di ape realizzata grazie al supporto di Aboca. È il pacchetto di iniziative per sensibilizzare sull’importanza del verde urbano e favorire un ambiente accogliente per le api lanciato dal Comune di Firenze, che dà oggi il via al concorso ‘Fiori a Fiorenza’. Il concorso per premiare il balcone più bello è organizzato con la Società Toscana di Orticultura e i cinque Quartieri e con il sostegno delle Farmacie Fiorentine Afam. In particolare, le Farmacie Comunali di Firenze a partire dal 1 aprile distribuiranno ai cittadini i semi di facelia da piantare sui propri balconi.

“Aboca – ha commentato l’Amministratore Delegato, Massimo Mercati - è una healthare company che parte dalle proprie coltivazioni biologiche per ricavare le sostanze vegetali con cui realizza prodotti efficaci e sicuri per la salute. Lavorando ogni giorno a contatto con la natura sappiamo bene che la tutela della biodiversità e il rispetto ambientale devono andare di pari passo con la ricerca scientifica. La salute delle persone non può prescindere da quella del pianeta, come Società Benefit certificata B Corp confermiamo ogni giorno il nostro impegno e siamo onorati di essere al fianco della Città di Firenze in questa iniziativa a favore delle api. La nostra azienda ha anche attivato un centro di ricerca apistica, proprio perché siamo consapevoli del valore che questo insetto ha per la sopravvivenza dell’intero ecosistema”.

Fonte: Ufficio Stampa