Furto all'impianto Publiacqua di Pontassieve: "Nessuna interruzione del servizio"

In merito al furto che si è verificato questa notte al nostro Impianto di Depurazione di Aschieto (Qui la notizia), Publiacqua informa che questo non ha comportato nessuna interruzione del servizio da parte dell'impianto medesimo e quindi nessun problema per l’ambiente.

Nel corso della notte, lo ricordiamo, ignoti sono penetrati all'interno del perimetro del depuratore sito nel territorio comunale di Pontassieve trafugando due automezzi aziendali, un Defender poi utilizzato per il successivo furto nell'esercizio commerciale, ed una Panda, ed alcuni giubbotti del nostro personale con logo.

Proprio in virtù della tipologia di una parte del materiale trafugato, Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno dei nostri incaricati opera su proprietà ed abitazioni private e che il suo personale non effettua verifiche, controlli o manutenzione sugli impianti interni. La pertinenza di Publiacqua arriva, infatti, solo fino al punto di consegna ed i controlli sulla qualità dell'acqua erogata vengono effettuati ai punti di controllo sulla rete idrica e non nelle abitazioni.

Publiacqua invita inoltre i cittadini a segnalare prontamente alla nostra azienda o alle forze dell'ordine ogni episodio o richiesta sospetta che dovesse arrivare loro nei prossimi giorni.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa