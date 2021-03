Protesta dei rider, Nardini: "Urgentissimo tutelare dignità di chi lavora"

“La tutela della dignità di queste lavoratrici e di questi lavoratori e le condizioni in cui operano sono questioni urgentissime che è necessario affrontare”. Lo ha detto l’assessora regionale al lavoro intervenendo questa mattina alla mobilitazione dei rider a Firenze, organizzata da Nidil Cgil nell'ambito del No Delivery Day promosso a livello nazionale dalla rete riderxdiritti.

“È una situazione inaccettabile e, anche se è un tema nazionale, come Regione vogliamo fare la nostra parte. Per questo, come assessora che si occupa di lavoro, ho già incontrato Cgil, Cisl e Uil con l'obiettivo di arrivare, partendo da una piattaforma unitaria già in elaborazione, ad un tavolo regionale in cui provare a trovare soluzioni che garantiscano tutele e diritti”.

“Tutti devono fare la propria parte, incluse le multinazionali e le piccole realtà del settore”, ha aggiunto Nardini. “Vanno superate le storture che si sono determinate a livello nazionale con l'accordo separato, che ha diviso il fronte sindacale e di fatto indebolito la battaglia a favore dei rider, va superato il cottimo con la definizione di una paga oraria e bisogna riconoscere questo tipo di lavoro come subordinato, per poter arrivare ad applicare il contratto nazionale di riferimento, al fine di assicurare adeguati standard di sicurezza e tutela della salute”.

“Un passaggio positivo in questa direzione – ha concluso Nardini - è certamente il protocollo quadro sperimentale per la legalità contro il caporalato, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del food delivery, recentemente sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Assodelivery con il ministro del lavoro Andrea Orlando. Dalla Toscana, anche oggi, si leva un messaggio forte e chiaro per la tutela e i diritti di queste lavoratrici e questi lavoratori”.

Leggi anche

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa