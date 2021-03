Chiede soldi per curare la nipote malata e truffa 93enne

Le ha detto di avere una cura per la nipotina malata e si è fatta consegnare 15mila euro. Una truffa ai danni di un'anziana è andata in scena a Firenze, in zona Campo di Marte. Una 93enne è stata raggirata da una donna, a conoscenza della malattia della nipotina. La nonna ha raccolto tutti i contanti e tutti gli oggetti di valore che aveva in casa, tra cui anelli in oro e pietre preziose, e li ha consegnati a un uomo che pochi minuti dopo la telefonata le si è presentato a casa. La polizia indaga.