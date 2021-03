Spaccio nella Media Valle del Serchio, una condanna e 14mila euro di multa

È stato condannato con patteggiamento a 3 anni di reclusione e al pagamento di una multa da 14mila euro un 37enne di Barga, arrestato dai carabinieri per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

L'intervento dei militari nei confronti dell'uomo, operaio albanese, è avvenuto in seguito ad indagini antidroga avviate da diverso tempo sul territorio e dopo aver raccolto elementi su soggetti coinvolti a vario titolo nello smercio di droga nella Media Valle del Serchio. I controlli sono avvenuti tramite perquisizioni domiciliari, anche con un cane antidroga.

In una delle perquisizioni, fatte nella casa del 37enne, è stata trovata droga in più punti e altro materiale. Nel dettaglio si tratta di oltre un kg di marijuana suddivisa, 25 grammi di cocaina, due bilancine elettroniche di precisione e altro materiale usato per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato posto nell'immediato agli arresti domiciliari e questa mattina è comparso dinanzi al gip di Lucca che ha convalidato l'arresto. Accolta la richiesta di patteggiamento, l'imputato è stato condannato a 3 anni di reclusione in carcere, a 14mila euro di multa e al pagamento delle spese di custodia.