Lucca, in coma dopo un intervento di chirurgia estetica

Dopo un intervento di chirurgia estetica una donna versiliese è arrivata lunedì scorso in coma al pronto soccorso, e ora è ricoverata in prognosi riservata a Lucca. La notizia è riportata sui quotidiani. La donna si sarebbe sottoposta all'intervento in una struttura privata e sarebbe arrivata in condizioni critiche in ospedale. Adesso si trova in terapia intensiva.

La dinamica dell'accaduto, ancora da decifrare, potrebbe essere legata a una reazione ad un farmaco o a un anestetico.