Biblioteca San Giorgio: al via mercoledì gli incontri sulle scienze della terra

È in programma per mercoledì 31 marzo, alle 17 sulla piattaforma Cisco-Webex, il primo appuntamento con Geo Talk!, il ciclo di incontri sulle scienze della terra condotto dal geologo Misha Vivarelli. Il tema trattato sarà Il nostro pianeta si adatta: il fattore antropico che permetterà di capire come l’impatto antropico, cioè l'insieme di effetti che le attività dell'uomo hanno sull'ambiente, abbia raggiunto una profondità di influenza senza precedenti. Ogni azione compiuta dall’uomo ha una conseguenza e il pianeta risponde, adattandosi con eventi che talvolta hanno conseguenze fatali per l’uomo stesso.

Geo Talk! è un ciclo in cui non solo si ascolta, ma si esprime anche la propria visione e si partecipa attivamente alla scelta degli argomenti da trattare a ogni appuntamento. La finalità del progetto è, oltre che apprendere nuove conoscenze, quella di far emergere la percezione che ognuno ha riguardo i temi trattati e confrontarla con gli altri.

La partecipazione è gratuita. Sono ammessi 25 partecipanti. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero tessera della biblioteca. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro stesso.

L'iscrizione è consentita entro le ore 12 del giorno precedente l'incontro. Al momento dell'iscrizione saranno indicati tutti i dettagli tecnici e il link per accedere all’evento on-line.

Misha Vivarelli è nato a Pistoia nel 1976. Geologo professionista, ha una specializzazione in micropaleontolgia e sedimentologia con una tesi sull’impatto antropico nelle aree di costa dell’isola d’Elba durante il tardo Olocene. Ha collaborato con il Museo di Storia Naturale di Parigi in un progetto per l’apporto della palinologia alla valorizzazione dei siti preistorici del Paleolitico inferiore dell’Italia centromeridionale.

