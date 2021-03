Capodanno Toscano, Cerreto Guidi 'srotola' il Tappeto della Pace per l'Annunciazione

Cerreto Guidi non si ferma, nonostante i negozi chiusi dovuti alla zona rossa. In occasione della Pasqua, le vetrine si sono decorate con le riproduzioni pittoriche di alcune Annunciazioni e piazza Vittorio Emanuele II ospiterà il “Tappeto della Pace”.

Le iniziative previste a Cerreto Guidi, organizzate anche grazie anche alla Pro Loco, rientrano nell’ambito nel progetto regionale Capodanno Toscano 2021 organizzate dal Comune con la partecipazione del Consiglio regionale della Toscana e in collaborazione con Terre di Presepi, Associazione Nazionale Città dei Presepi, Unione Cattolica Artisti Italiani.

La Toscana, fino al 1749, aveva infatti come inizio dell’anno civile il 25 marzo e negli ultimi anni, realtà culturali, artistiche e artigianali si sono messe in evidenza per celebrare questa ricorrenza.

“Stiamo cercando di dare una mano alle nostre associazioni nonostante il periodo, rispondendo ai bandi che la Regione mette a disposizioni. Dal 25 marzo Cerreto propone un filo conduttore sul tema Annunciazione che ritroviamo nelle vetrine dei negozi del centro storico”, commenta il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, che ringrazia il CCN Buontalenti per la disponibilità. “Accompagneremo questo evento tramite i webinar, due momenti in cui in video potremo raccontare l’Annunciazione nell’arte e il lavoro dei nostri presepisti”.

“Qui a Cerreto verrà fatta una mostra all’interno delle vetrine dove sono riproposte 11 rappresentazioni storiche dell’Annunciazione e altre 11 rappresentazioni di artisti contemporanei”, spiega Fabrizio Mandorlini, coordinatore Associazione Nazionale Città dei Presepi e Terre dei Presepi, che ribadisce l’importanza di realizzare questo tipo di iniziative, fatte "in modalità Covid", ovvero online.

Inoltre, nella piazza centrale del centro storico si trova il Tappeto della Pace, 140 quadrati creati all’uncinetto dalla Dame all’Uncinetto che “in questo tessere, che è anche una metafora del tessere dei legami, stanno facendo un lavoro preziosissimo. Un bel segnale di speranza”, conclude il primo cittadino.

Un momento in cui si ritrova il senso di comunità tra i cittadini, le associazioni e la realtà comunale.

Giulia Farsetti