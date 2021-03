Città del Vino della Toscana, sindaca di Suvereto Pasquini è la nuova coordinatrice

Jessica Pasquini, Sindaca del comune di Suvereto (LI), è la nuova coordinatrice regionale delle Città del Vino della Toscana. La nomina della prima cittadina del comune di Suvereto, è frutto della proficua collaborazione tra i comuni dell’Ambito costa degli Etruschi che hanno caldeggiato e sostenuto all’unanimità la sua candidatura, durante l'ultima assemblea dei comuni toscani aderenti all'Associazione, che si è svolta nei giorni scorsi. La nuova Coordinatrice entra così di diritto a far parte del Consiglio Nazionale dell'Associazione Città del Vino che il prossimo novembre sarà chiamato ad eleggere il nuovo Presidente per il triennio 2022/2024, nel corso dell'Assemblea nazionale che si terrà a Barolo, eletta Città Italiana del Vino 2021.

“Sono onorata di ricoprire questo ruolo – ha commentato Jessica Pasquini - perché la Toscana è una regione di eccellenza vinicola e merita un grande impegno, che porterò avanti con tutto il coordinamento. Questa è un’ottima occasione per implementare ulteriormente la conoscenza del territorio dell’Ambito costa degli Etruschi in un contesto nazionale. Il mio comune, Suvereto, come tutti gli altri comuni che costituiscono l’Ambito, ha molto da dire nel settore enogastronomico ed io sarò orgogliosa di rappresentarlo al meglio, collaborando e agendo in accordo con i colleghi, per proseguire nei progetti di valorizzazione che Città del Vino mette in campo."

Grande soddisfazione per il riconoscimento alla Sindaca Pasquini, arriva anche da Cristiano Pullini, assessore al turismo e alle attività produttive di Castagneto Carducci, comune capofila per l’Ambito turistico del prodotto enogastronomico “una nomina che è giunta come frutto di un’ottima collaborazione tra i comuni dell’Ambito, che sicuramente Jessica Pasquini saprà portare avanti con competenza anche nell’interesse di tutti noi”.

Ad affiancare la sindaca di Suvereto al vertice del Coordinamento delle Città del Vino della Toscana, ci sarà un’altra donna: Monja Salvadori, Assessora alle attività produttive e all'agricoltura del Comune di Montepulciano (Siena) che è stata nominata vicecoordinatrice. Nel corso dell’assemblea è stata espressa dai sindaci e amministratori intervenuti, la volontà di rilanciare l’azione del Coordinamento delle Città del Vino della Toscana in stretta collaborazione con la sede nazionale di Siena. Molti i temi affrontati quali, ad esempio, la possibilità di attuare anche presso le aziende della Toscana la cosiddetta “vendemmia turistica”, su esempio di quanto realizzato dal Comune di Alba, Città del Vino piemontese, che lo scorso autunno ha sperimentato con successo l'accordo siglato con l’Ispettorato del Lavoro locale e le associazioni di categoria per consentire ai turisti di partecipare, in qualità di ospiti alla vendemmia.

La rete delle Città del vino ha infatti l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei territori amministrati, favorendo il turismo enogastronomico, anche attraverso la condivisone di buone pratiche già sperimentate in altre realtà. Tra gli altri argomenti affrontati, la possibilità di partecipare al bando per la nomina di Città Italiana del Vino 2022. Si è infine parlato anche del prossimo Concorso Enologico Internazionale Città del Vino, in programma a Castelvetro di Modena dal 20 al 23 maggio, al quale sono invitate a partecipare tutte le aziende vitivinicole che possono mettere in gara i loro vini.

Fonte: Ufficio stampa