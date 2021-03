Contrade di Siena solidali, nasce la spesa sospesa

Le Commissioni Solidarietà delle Contrade di Siena promuovono dal 31 marzo al 10 aprile 2021 una raccolta di alimenti presso le piccole botteghe del centro cittadino, anima dei nostri rioni e spesso in sofferenza rispetto alla grande distribuzione. Gli alimenti e i prodotti raccolti saranno utilizzati da Caritas e Misericordia per preparare i pacchi alimentari a favore di quelle famiglie, in costante e veloce crescita, che in città si trovano in una situazione di disagio.

Un atto di solidarietà, attiva e partecipata, utile anche a chi lo fa e non solo a chi lo riceve.

I senesi tutti sono invitati a lasciare la spesa pagata, per chi ne ha bisogno, nelle botteghe cittadine che aderiscono all’iniziativa. In queste botteghe sarà esposta la relativa locandina.

Le Contrade passeranno poi a raccogliere le “spese sospese” lasciate dai cittadini, contradaioli e non, per consegnarle alla Caritas e alla Misericordia cittadine.

I principali prodotti richiesti a questo scopo, da Caritas e Misericordia, sono pasta, riso, latte, farina, zucchero, biscotti, pomodori in scatola e prodotti per l'igiene personale (sapone, shampoo, dentifricio…).

Collaborano alla diffusione dell'iniziativa le associazioni di categoria cittadine, Confesercenti e Confcommercio.

Di seguito l'elenco delle botteghe che hanno aderito all’iniziativa:

- Alimentari da Alberto Morandi - Via Franciosa

- Alimentari Daniela e Daniele - Via T. Sarrocchi

- Alimentari Du' cose da Berna - Via di Diacceto

- Alimentari Mirko e Lorenzo - Via Garibaldi

- Alimentari Lorenzetti - Via Pantaneto

- Oasi Verde Bio Natural Market - Via Pantaneto

- Panificio Alimentari San Girolamo - Via San Girolamo

- Passione Simply Alimentari - Via di Città

- Carrefour Express Alimentari – Via San Marco

- Salumeria Alimentari Alleanza – Via Vittorio Emanuele

- Frutta & Co. - Via del Porrione

- Frutta e Verdura La Magione Via Camollia

- Las di Alessandro Tutta la frutta del mondo - Via dei Termini

- Mondo Mangione Prodotti Bio – Via Pantaneto

- Dal 5 Stazione Gastronomica - Via Aretina (fuori Porta Pispini)

- Gastronomia Morbidi – Banchi di sopra

- Bottega Giapponese - Via dei Pispini

- La Boutique del Gusto Gastronomia – Via Montanini

- La Bottega di Solimano - Via delle Terme (Piazza Indipendenza)

- Macelleria da Duccio - Via Pantaneto

- La Macelleria di Alessio e Riccardo - Via Aretina (fuori Porta Pispini)

- Macelleria S. Prospero - Via Isonzo

- Antica Drogheria Manganelli - Via di Città

- Dolce Siena Specialità e Prodotti Tipici - Piazza del Campo

- Dolci e Cantine Prodotti Tipici - Via dei Pellegrini

- Diamine! La Bottega Senese - Via di Città

- La Postierla Prodotti Tipici- Via di Città

- La Boutique del Caffè – Via C. Angiolieri

- Casa del Caffè - Via Diacceto

- Panificio Il Magnifico - Via dei Pellegrini

- Boulangerie Bonucci - Via Camollia

- Forno di Ravacciano - Via Aretina (fuori Porta Pispini)

- Sclavi Forno Piazza del Campo – Piazza del Campo

- Sclavi Panificio Moderno – Via Montanini

- Sclavi Forno dei Galli – Via dei Termini

- Sclavi Forno Antiporto – Via Vittorio Emanuele

- Sclavi Forno Pantaneto – Via Pantaneto

- Forno il Duomo – Via di Città

- Antico Forno Corsini -Via A. Diaz

- Enoteca San Domenico - Via del Paradiso

- La Mesticheria - Via dei Rossi

- Sapori Farmacia (prodotti igiene personale) - Banchi di Sotto

- Dental Market - Via dei Termini

Altre botteghe del centro stanno aderendo e altre potranno aderire. Saranno tutte riconoscibili dall'esposizione della nostra locandina.

Fonte: Ufficio Stampa