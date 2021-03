Donazione della Lega Spi-Cgil di Greve al Comune per le famiglie in difficoltà

Percorsi di solidarietà che fanno lavorare insieme il Comune di Greve in Chianti e la comunità nel difficile contesto dell’emergenza sanitaria si rafforzano a favore delle fasce della popolazione indebolite dalla crisi epidemiologica. E’ avvenuta nella sala consiliare del palazzo comunale la consegna della quota che la sezione Lega Spi-Cgil di Greve in Chianti ha donato all’amministrazione comunale per offrire un supporto concreto alle famiglie del territorio maggiormente colpite dalle ripercussioni della pandemia. A ricevere la donazione, alla presenza di Giovanni Terminio, presidente Spi-Cgil grevigiano, Laura Scalia, coordinatrice Cgil Chianti fiorentino e Mario Batistini, segretario generale Spi-Cgil Firenze, sono stati il sindaco Paolo e l’assessore alle Politiche sociali Ilary Scarpelli.

“Ringraziamo i promotori di questa donazione per la loro fattiva collaborazione, un gesto che mostra sensibilità e vicinanza ai cittadini e che si aggiunge agli interventi realizzati dall’organizzazione sindacale nel primo lockdown – dichiara il sindaco Paolo Sottani – è fondamentale più che mai in questa nuova ondata fare rete, continuare a sostenerci reciprocamente mettendo a disposizione esperienze, competenze, risorse. Solo così attraverso l’unità, la collaborazione e il rispetto scrupoloso delle regole potremo uscire da una situazione devastante che coinvolge tutti gli strati della popolazione, in particolare coloro che già versavano in condizioni di disagio e marginalità”.

La giunta Sottani è arrivata all’accoglimento della donazione con le idee chiare sulla devoluzione della quota. “L’idea che il ritorno normalità possa allontanarsi ogni giorno di più, a causa del protrarsi dell’emergenza, investe negativamente soprattutto i più piccoli che non possiedono gli strumenti per gestire un’alterazione della realtà che occlude e reprime i loro spazi fisici e mentali di libertà e autonomia – commenta il primo cittadino - i nostri studenti sono tra i soggetti che soffrono maggiormente in questo momento per la privazione della loro quotidianità scolastica, del consueto sistema di apprendimento in presenza e caratterizzato da relazioni sociali che si limitano ad un contatto virtuale ed è a favore del loro percorso educativo e didattico che indirizzeremo il contributo elargito al Comune dalla Lega Spi Cgil”.

Il Comune utilizzerà la somma per realizzare progetti volti ad offrire un supporto allo studio e in generale per la prevenzione e il contrasto al disagio in favore degli studenti in difficoltà, prevalentemente iscritti alle scuole primarie e alla secondaria dell'Istituto Comprensivo di Greve in Chianti, segnalati dai docenti.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO