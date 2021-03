Estra, nasce la Carta delle Responsabilità

Si chiama Carta delle Responsabilità il nuovo strumento, digitale, a disposizione dei cittadini, per dare informazioni ampie e corrette sulle modalità e le procedure che regolano le attività di vendita e distribuzione di gas ed energia del gruppo Estra. Il documento infatti nasce da un percorso condiviso con le Associazioni dei consumatori con le quali l’azienda ha da tempo avviato un dialogo che ha portato al Protocollo di autoregolazione volontaria per contratti non richiesti e alla conseguente creazione dell’Organismo di Controllo.

In questo contesto è stata creata anche una casella di posta elettronica dedicata alle Associazioni dei consumatori per le segnalazioni che dovessero pervenire direttamente a loro.

Il formato digitale è stato scelto per avere a disposizione un documento aggiornato in tempo reale recependo eventuali modifiche sia della normativa in vigore che delle procedure interne delle società. All’indirizzo https://www.estra.it/aiuto/carta-delle-responsabilita/ è ora quindi possibile trovare tutto quello che c’è da sapere su modalità e procedure, sul profilo aziendale, sulle agevolazioni a disposizione dei clienti (bonus gas) e sui livelli di qualità commerciale.

Ecco cosa contiene la Carta:

· Come contattare Estra,

· Vendita di gas e energia elettrica: Protocollo di autoregolazione volontaria in materia di attivazioni e contratti non richiesti, Area Clienti Web e app mobile, Autolettura, La bolletta in sintesi, Pagamenti, rateizzazioni e istanza di prescrizione, Bonus sociali, Reclami, Servizio di conciliazione e Qualità commerciale,

· Distribuzione gas metano: Livelli di i livelli specifici e generali di qualità commerciale

“La Carta delle Responsabilità è molto importante perché è frutto del dialogo costruttivo con le Associazioni di Consumatori che ha già portato al Protocollo di autoregolazione – afferma Francesco Macrì presidente di Estra - un ulteriore passo avanti in questo percorso condiviso. Vogliamo che il nostro marchio rappresenti per i clienti non solo convenienza, ma anche trasparenza e correttezza. Uno strumento ancora più necessario in vista della liberalizzazione del mercato dell’energia, perché chi sceglie Estra deve essere libero di farlo e avere a disposizione tutte le informazioni utili e chiare per valutare l’efficienza dell’azienda oltre che l’economicità delle offerte”.

Fonte: Ufficio Stampa