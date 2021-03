Feste in terrazza e barbecue a Pisa e Pontedera, oltre 30 multati

Barbecue in terrazza, musica ad alto volume e circa 12 persone intente a festeggiare. Questa la scena avvistata dalla polizia di Pontedera durante un controllo lo scorso sabato 27 marzo in pieno centro città. I poliziotti hanno trovato una festa in piena regola, con tanto di dj. Nessuno aveva la mascherina, ognuno è stato sanzionato per 400 euro come da normativa anticovid.

Stessa scena poco prima delle 18 dello stesso giorno a Pisa, in un appartamento con terrazzo all'ultimo piano di una palazzina in zona Porta a Mare. La segnalazione giungeva da almeno 4 residenti. In questa circostanza ben 20 sono state le persone multate e la festa è stata sgombrata.

In entrambi i casi è stato contestato dai presenti l'intervento della polizia, con proteste anche manifeste.