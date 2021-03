Fine settimana di controlli a Firenze, 13 multe e 9 attività chiuse

Oltre 1.700 persone e 330 esercizi pubblici controllati di cui 9 chiusi. Anche questo fine settimana la Polizia Municipale ha effettuato controlli per rispetto delle disposizioni legate all’emergenza sanitaria. Una novantina gli agenti impiegati negli accertamenti mirati al rispetto sia delle normative nazionali sia dell’ordinanza del sindaco in materia di vendita, asporto e consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico in orario 16-22. Ordinanza superata con l’entrata in vigore della zona rossa a partire da oggi.

Oltre al servizio congiunto con la Questura sono stati effettuati controlli mirati in zone specifiche per la precisione sui lungarni del Tempio e Colombo e via Gioberti e nell’area di piazza Indipendenza-San Lorenzo-Stazione di Santa Maria Novella.

Complessivamente le persone sottoposte a verifica sono state 1.728 con 13 sanzioni per mancato uso di mascherina e assembramenti. Gli agenti hanno controllato anche 330 pubblici esercizi: 3 le multe per violazione del DCPM e 6 invece per inosservanza dell’ordinanza, 9 le attività chiuse.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa