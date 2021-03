Firenze, vandalizzate le targhe degli alberi dedicati agli affetti

“Un atto desolante che offende la memoria e gli affetti dei cittadini che hanno voluto dedicare un albero ai propri cari, contribuendo a rendere più verde la città”. Così l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re condanna l’atto di vandalismo a danno di una decina alberi in lungarno Aldo Moro, donati dal Lions Firenze e messi a dimora pochi giorni fa, e all’Area Pettini grazie al progetto ‘Dona un albero’ e alle donazioni dei cittadini. Agli alberi sono state staccate le targhette identificative con Qr code che rimandavano alla persona donante e alla dedica.

“Le targhette saranno sostituite e i cittadini potranno tornare a leggere la propria dedica - annuncia l’assessore Del Re -. Per fortuna, sono ad oggi gli unici casi di atti vandalici riscontrati; per il resto, c’è stato rispetto e curiosità nel leggere le tante storie associate ai tanti alberi donati”. Ad oggi, sono stati 715 gli alberi donati dai cittadini, per un totale di 107mila euro di donazioni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa