Forcoli: tamponi rapidi gratuiti in farmacia per studenti, familiari e personale scolastico

La Farmacia Desideri di Forcoli – in convenzione con la Regione Toscana e in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Palaia, la Misericordia di Forcoli e l'Associazione Nuova Primavera – eseguirà da mercoledì 7 aprile test antigienici rapidi per studenti, loro familiari e personale scolastico completamente gratuiti.

I test saranno eseguiti da personale formato al centro Nuova Primavera in via Danesi. Le persone potranno accedere seguendo un percorso segnalato, con l’assistenza dei volontari della Misericordia di Forcoli. Si informa che sarà data informativa ai genitori della popolazione studentesca del territorio tramite il dirigente scolastico a mezzo mail.

Ogni soggetto potrà eseguire il tampone di screening al massimo una volta ogni 30 giorni. Per prenotare il test è possibile telefonare al n. 0587 628251 oppure direttamente presso la Farmacia Desideri

Fonte: Federfarma Pisa