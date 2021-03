Grande successo per la prima edizione di CORRI LA VITA green: 2000 foto per l’iniziativa

Grande successo per la prima edizione di CORRI LA VITA green, l’iniziativa promossa da CORRI LA VITA per festeggiare l’arrivo della primavera e dare impulso alla nuova campagna di raccolta fondi. Sono quasi 2000 le foto che la Onlus ha ricevuto dai suoi sostenitori, provenienti non solo dalla Toscana e da altre regioni italiane, ma anche dall’estero.

Grandi e piccini, anche i loro amici a 4 zampe, sono stati i protagonisti che hanno indossato la maglia della manifestazione ed hanno condiviso il loro scatto abbracciati ad un albero.

Gli scatti ricevuti verranno pubblicati in un album dedicato sulla pagina Facebook della Onlus.

Ogni foto ricevuta ha fatto scattare una donazione di 10 euro da parte delle aziende sostenitrici

“È stata una grande sorpresa, ma non così inaspettata, ricevere così tanti scatti dai nostri sostenitori, che ad ogni iniziativa ci riempiono di affetto e ci fanno sentire la loro presenza - commenta Bona Frescobaldi, presidente dell’associazione CORRI LA VITA Onlus -. Anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, donne e uomini, ma anche tanti giovanissimi, hanno voluto dare il contributo con un semplice gesto, dimostrando che lo spirito solidale è sempre vivo”.

L’Associazione CORRI LA VITA Onlus ringrazia Benetton, EsseGi, Cartiere Carrara, Pandolfini Casa d’Aste.

CORRI LA VITA (www.corrilavita.it) è un progetto nato nel 2003 per aiutare le donne colpite dal tumore al seno, che finanzia iniziative riguardo la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura di questa malattia, il sostegno psicologico della paziente e che ha il suo momento più significativo in una grande manifestazione che si svolge ogni anno a Firenze, l’ultima domenica di settembre. Simbolo di questo evento sono le magliette firmate da Salvatore Ferragamo che ogni anno colorano le vie della città. In questi anni CORRI LA VITA - riunendo 392.000 partecipanti - ha raccolto e donato oltre 6.600.000 euro e consentito un’assistenza di qualità ad oltre 500.000 donne colpite dal tumore al seno.

Fonte: Ufficio Stampa