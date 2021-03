Lavori in piazza Goldoni, FI: "Si trascinano da 3 anni, e costi aumentano"

"I lavori in piazza Goldoni sono l'ennesima promessa elettorale fatta dal Pd. Si trascinano di annuncio in annuncio dal 2018, e oltre al tempo, aumentano anche i costi: tre anni fa Palazzo Vecchio aveva stanziato 650.000 euro per il rifacimento della piazza, ora i fondi sono schizzati a 900.000 €. Così non va bene, vogliamo vederci chiaro e per questo al Quartiere 1 abbiamo presentato un'interrogazione sull'intera vicenda". Lo annunciano Marco Stella, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, insieme ai consiglieri azzurri del Quartiere 1, Roberta Pieraccioni e Domenico Caporale, e al coordinatore di FI del Q1, Gabriele Sernesi.

"Nel novembre 2018 - ricordato gli esponenti azzurri - Palazzo Vecchio annunciava 'una nuova piazza Goldoni con pavimentazione in pietra, una aiuola a verde e la riorganizzazione della viabilità sia pedonale che veicolare nell’ottica di migliorare la sicurezza e al tempo stesso valorizzare questo spicchio di centro storico'. Peccato che da allora siano passati quasi tre anni, e la piazza sia rimasta sempre la stessa, con una rotatoria temporanea realizzata in elementi di cemento. Intanto, dai 650.000 euro siamo passati a 900.000 euro. Perché questi ritardi ingiustificabili? Perché il prezzo dei lavori è aumentato di un terzo? La giunta Nardella deve una spiegazione ai fiorentini".

Fonte: Forza Italia