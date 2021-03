Marciapiedi nuovi in tre vie di Pisa

Proseguono gli interventi su strade e marciapiedi cittadini. Nei giorni scorsi è stata completata la realizzazione del nuovo marciapiede in via Padre Pio da Pietrelcina (nei pressi del Ponte alle Bocchette) nel tratto di circa 1 km compreso tra via San Biagio e via Martin Lutero, strada quest’ultima che conduce all’Ospedale di Cisanello. I lavori, iniziati nel dicembre scorso, hanno consentito di realizzare ex novo un marciapiede sul lato est della strada lungo la corsia in entrata a Pisa (lato Ospedale). L’importo dei lavori è di 116 mila euro finanziati dal Comune di Pisa.

Nel quartiere di Barbaricina è stata invece completata la realizzazione di circa 1 km di nuovo marciapiede che si estende da via Due Arni a via Andrea Pisano. L’intervento è stato finanziato dal Comune per una cifra di 130 mila euro. In via Due Arni il nuovo marciapiede è stato realizzato su entrambi i lati della strada. In via Andrea Pisano i lavori hanno invece interessato il tratto che precede l’Aurelia. Terminato l’intervento è stata inoltre stata ripassata anche la segnaletica orizzontale su entrambe le vie.

«Si tratta di due interventi di grande importanza – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa –, per un investimento complessivo di quasi 250 mila euro e 2 km di marciapiedi nuovi, che dimostrano l’attenzione e l’impegno della nostra amministrazione per migliorare la vivibilità dei quartieri della città. Per quanto riguarda Cisanello i lavori hanno permesso di realizzare un marciapiede fino ad ora inesistente e che obbligava i cittadini a camminare sul ciglio della strada lungo un percorso non protetto e sicuro. Un’opera necessaria, al servizio sia dell’Ospedale che del Parco Urbano, dove è peraltro in corso l’intervento per realizzare il nuovo marciapiede in via di Cisanello che avrà una lunghezza di circa 560 metri. Per quanto riguarda Barbaricina i lavori ha invece permesso il rifacimento del vecchio marciapiede, lasciato da troppi anni in stato di abbandono e degrado».

Novità anche per quanto riguarda la rotatoria tra l’Aurelia e viale delle Cascine. Nel weekend scorso è stato infatti steso il primo strato di asfalto sulla rotonda, con la realizzazione della segnaletica orizzontale provvisoria. L’operazione è stata realizzata senza chiudere la viabilità al traffico veicolare e istituendo il senso unico alternato per ridurre al minimo i disagi agli automobilisti in transito. La rotatoria è stata inoltre “accesa” per la prima volta grazie alla nuova illuminazione pubblica che prevede tre diversi tipi di illuminazione: una per la rotatoria, una per gli attraversamenti pedonali e una per gli ingressi sulla rotonda.

«Si tratta di un altro step nel percorso che porterà al completamento della rotatoria – conclude Latrofa – che prevede anche la realizzazione di una parte a verde sia sulla parte centrale che ai margini della rotonda».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa