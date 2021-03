Nuovo aeroporto Firenze, Bundu e Palagi (SPC): "Fino a oggi nessuna azione concreta"

Queste le dichiarazioni di Antonella Bundu e Dmitrij Palagi - Sinistra Progetto Comune

"Una pista nuova e un nuovo aeroporto a Peretola. Questo rimane l'obiettivo del Partito Democratico di Firenze, ormai isolato in una ridotta insieme a Italia Viva, che è la vera forza al governo di questa città evidentemente, anche se assente dal Consiglio e con solo un'assessora, formalmente.

Oggi abbiamo portato il tema in aula con un question time. Confidavamo in qualche sfumatura di novità. Invece nulla. Si è anche rispolverata tutta la retorica pre-Covid-19. Però in questi mesi rispondiamo con facilità. Fino ad oggi nessuna azione concreta è stata fatta in sostegno alle sorvolate e ai sorvolati. Sinistra Progetto Comune ha però depositato atti ed interrogazioni, che attendono di essere quantomeno discussi. Atti a sostegno e tutela dei livelli occupazionali nel sistema aeroportuale toscano. Atti a sostegno e tutela della salute delle persone e dell'ambiente, in particolare per l'area della piana fiorentina, in questo caso.

Per il Partito Democratico, oggi l'Assessora lo ha detto esplicitamente, le cose sono in contraddizione. Occorre sacrificare qualcosa, tra lavoro, ambiente e salute. Complimenti per la visione della politica. Dividere e mettere in contrapposizione gli aspetti della nostra società rivela il problema delle classi dirigenti al governo del territorio. Un altro Assessore ha voluto rassicurare invece il Consigliere Razzanelli: la Giunta di Firenze è sulla linea di Forza Italia".

