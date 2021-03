Santa Maria a Monte non rinuncia al Festival D’Europa: l'edizione 2021 sarà online

"Santa Maria a Monte non può rinunciare anche per 2021 alle sue tradizionali iniziative legate al FESTIVAL d’Europa. Il rispetto della normativa imposta dalla pandemia non permette un normale svolgimento delle attività del Festival D’Europa. Il 5 e il 6 aprile vedremo (in modalità virtuale) un’edizione sicuramente diversa dalle altre ma in cui vogliamo assolutamente essere presenti, con numerose iniziative virtuali. Perché non vogliamo perdere il sapore delle tradizioni! Colori rinnovati per il Festival d’Europa 2021! A poco più di una settimana dalla festa, ecco il manifesto dell’edizione di quest’anno. Rimani connesso al Festival d’Europa: segui la Pagina facebook Il Borgo che Vorrei per scoprire gli appuntamenti". Così ha annunciato l'edizione 2021 del Festival d'Europa il Sindaco Ilaria Parrella.

Un programma ricco in programma per il 5 e 6 aprile. Numerose le iniziative previste da seguire sulla Pagina Facebook “Il Borgo che Vorrei”.

“Abbiamo pensato di creare vari contributi video che andranno ad approfondire le particolarità storico-artistiche del centro storico di Santa Maria a Monte, con le sue tradizioni, l’arte, la storia, i suoi personaggi illustri che ci accompagneranno in una due giorni speciale, per rimanere insieme anche se “a distanza”. Siamo sicuri che la bellezza del nostro territorio sia apprezzabile anche in maniera virtuale e in attesa di riprende le iniziative nelle forme consuete invitiamo tutti a non perdere questa occasione.” Rimani connesso al… Festival d’Europa 2021! 5 e 6 aprile sulla pagina facebook “il borgo che vorrei”. Così l’Assessore al Turismo Elisabetta Maccanti.