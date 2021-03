Uova di pasqua per piccoli pazienti: il dono dei Carabinieri all'ospedale di Nottola

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Montepulciano Angelo Aliberto ha visitato oggi il reparto di Pediatria dell’ospedale di Nottola e consegnato le uova pasquali donate dai carabinieri ai bambini ricoverati o assistiti nel pronto soccorso dell’ospedale.

A loro è stato rivolto un caloroso grazie dai medici e infermieri presenti in reparto, per un gesto che conferma la qualità della collaborazione e la vicinanza dell’Arma al mondo ospedaliero e a quello dei bambini in particolare.

Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio stampa