Vaccini, mozione Stella (FI): "Regione Toscana sviluppi App che segnala dosi avanzate, come negli Usa"

"Le dosi di vaccino anti Covid che avanzano e che devono essere gettate via, rappresentano uno dei tanti problemi di questa fase vaccinale. Un problema che può essere risolto in poco tempo, seguendo chi lo ha già affrontato e sistemato in modo semplice, utilizzando la tecnologia, con una App che segnala le dosi avanzate di vaccino e consente con un click di prenotarsi e farsi vaccinare". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato una mozione al riguardo.

"Nella mia mozione - spiega Stella - chiedo alla Regione Toscana di sviluppare una App sul modello di una applicazione in uso negli Stati Uniti. Un'App semplicissima, che segnala la presenza del centro vaccinale più vicino al luogo di lavoro o di residenza dell'utente, e segnala in tempo reale anche le dosi che avanzano. A quel punto, ci si può prenotare e, nel caso la richiesta venga accettata, andare quasi subito a farsi vaccinare. Visto che diverse dosi vengono gettate, qui da noi, perché avanzano per i motivi più disparati e non possono essere ricongelate, cosa aspettiamo ad usare la tecnologia per ovviare a questo inconveniente?".

Fonte: Ufficio Stampa