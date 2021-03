Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha fatto oggi il punto sulla campagna di vaccinazione regionale a margine di una conferenza stampa sull'erosione costiera. Il presidente ha affrontato in particolare la questione riguardante i vaccini per gli ultraottantenni e le categorie fragili, specificando che i ritardi nella consegna di Astrazeneca e Moderna stanno condizionando la campagna vaccinale. La Regione, ha spiegato Giani, si è attivata per tentare di velocizzare al massimo la vaccinazione di massa e sta seguendo le varie situazioni.

Ritardi vaccini Toscana. Astrazeneca, prenotati 1 aprile faranno vaccino il 7. Intesa per 'anticipo' 10mila dosi

Ritardi nella consegna delle dosi di Astrazeneca e il vaccino slitta al 7 aprile. Ad annunciarlo è il presidente della regione Toscana Eugenio Giani. Coloro che avevano prenotato il vaccino Astrazeneca per il primo di aprile, quindi, saranno vaccinati nello stesso posto e alla stessa ora, ma il 7 aprile. Gli altri appuntamenti, dal 2 aprile, in poi sono invece confermati.

"Per evitare confusione nell'invio di sms e fare tutto con la massima semplicità - spiega Giani - coloro che avevano la prenotazione il giorno primo aprile sono alla stessa ora e nello stesso luogo il 7 aprile, ovvero viviamo la traslazione di sei giorni dell'appuntamento. Con il generale Figliuolo abbiamo raggiunto un'intesa operativa per cui le dosi previste di Astrazeneca arriveranno il 2 aprile sera, quindi andranno in attività il 3, ma ci sarà un anticipo nella giornata di domani con un carico da Roma di 10mila dosi che poi noi restituiremo la prossima settimana. Arrivando domani ci consentiranno di portarle negli hub per la somministrazione regolare il 2 aprile".

Oltre 20mila vaccini al giorno per Over80

Per quanto riguarda gli over80 il presidente Giani conferma che sono in arrivo molte dosi tra oggi, domani e dopodomani. Il presidente si attende quindi una "forte somministrazione" che quantifica in "oltre 20mila vaccini al giorno"

"In questi tre giorni - ha detto Giani - noi possiamo arrivare all'obiettivo che noi ci proponiamo. Sul sito della presidenza del Consiglio sono indicate le dosi: stamattina eravamo a 141mila, l'obiettivo è di andare oltre le 200mila dosi il giorno di Pasqua

Ritardi vaccini Toscana con Moderna: incertezza su 'categorie fragili'

Ritardi e incertezza anche per quel che riguarda Moderna, che si ripercuote sulla vaccinazione delle categorie 'fragili': "Attendiamo l'arrivo dei vaccini Moderna - ha detto Giani - Se le persone non hanno ricevuto dalla Asl le telefonate è solo perché ancora siamo incerti sull'arrivo di Moderna, perché doveva arrivare stasera, ma allo stato attuale non ci sono notizie certe dell'arrivo, potrebbe arrivare domani. Le telefonate le facciamo solo quando materialmente arriva il vaccino Moderna. Per evitare, in una categoria come i super fragili, attese che poi non si realizzano. Io la telefonata la faccio partire quando so che arrivano, è previsto un arrivo di 30mila, forse 35mila, dosi, ma le telefonate partiranno da quando arrivano materialmente, oggi o domani".