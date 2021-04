Attività chiuse a Pasqua e Pasquetta, Uiltucs: "La sicurezza ha prevalso sul profitto"

"La Regione ha emanato l'ordinanza di chiusura per le attività del terziario sia a Pasqua che a Pasquetta (Qui la notizia). Il Presidente Giani - commenta Marco Conficconi, Segretario Generale della UIL Terziario (Uiltucs Toscana) - ha compreso il grido di allarme che, come organizzazioni sindacali del settore gli abbiamo inviato pochi giorni fa".

“Una decisione, quella del Presidente e dell'assessore regionale al commercio, che apprezziamo davvero molto - prosegue Conficconi - Non solo perché questa decisione concede un piccolo sollievo a lavoratrici e lavoratori che sono in prima linea sino dall'inizio della pandemia, ma anche perché ascoltando le nostre richieste la Regione Toscana targata Giani, a differenza della precedente, pare dimostrare una nuova voglia ed una precisa volontà di riaprire un dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali del commercio. Vedremo presto se sarà così, perché - commenta Conficconi - chiediamo alla Regione Toscana di incontrarci urgentemente per costruire, insieme, un impegno forte sulla campagna vaccinale di lavoratrici e lavoratori del terziario, per fare fronte comune sulla salvaguardia dei posti di lavoro del settore. Ci piacerebbe costruire, insieme alla Regione, la via Toscana ad un mondo del lavoro più etico e rispettoso dei diritti dei numerosi lavoratori del commercio, della cooperazione, del turismo e dei servizi".

"Con la decisione della Regione Toscana l'etica e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini ha prevalso sul profitto - conclude Conficconi - Ora chiediamo all'assessore regionale al commercio di incontrarci per affrontare e risolvere temi urgenti quali le vaccinazioni delle lavoratrici e dei lavoratori del terziario e le chiusure delle prossime festività nazionali".

Fonte: UIL Toscana - Ufficio stampa