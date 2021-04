Benvenuta Petra: è nata la figlia dell'assessore Elisa Bertelli

È nata Petra Pinori, figlia di Elisa Bertelli assessore alla cultura del Comune di Santa Croce sull'Arno e Umberto Pinori. A comunicare la felice notizia è proprio la stessa mamma Elisa, tramite un post su facebook che ritrae una colorata ghirlanda di stoffa.

"Benvenuta in questo folle e straordinario mondo piccola Petra! Ti accogliamo con questa ghirlanda piena di colori per augurarti di poter vivere tutti i colori del mondo, di sentirti libera di percorrere tutte le strade, di essere e non essere quello che vorrai senza dover seguire schemi e convezioni, sapendo che noi saremo sempre al tuo fianco in tutte le tue scelte. Buon inizio di viaggio nuovo amore nostro!"

Congratulazioni ai neo genitori dalla redazione di gonews.it e i migliori auguri alla piccola Petra.